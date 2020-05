Morgan, lo sfogo: “Dopo Asia pesavo 47 chili”

Morgan ha scritto un libro sulla storia e sulla sua controversa rottura da Asia Argento, madre della sua prima figlia, Anna Lou.

Morgan annuncia l’uscita del suo primo libro autobiografico – La casa Gialla – e torna a scagliarsi contro la sua storica ex, Asia Argento, contro Bugo – colpevole di averlo sfruttato a Sanremo 2020 – e infine contro lo Stato, per lo sfratto della sua casa a Monza.

Morgan: il nuovo libro

Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus Morgan è diventato padre per la terza volta (un’altra femmina, Maria Eco) e si è dedicato alle ultime pratiche prima dell’uscita del suo libro, La casa Gialla (il nome è lo stesso che il cantante e sua figlia Anna Lou avevano dato alla casa di Monda da cui è stato sfrattato l’estate scorsa). Nel libro il frontman dei Bluvertigo ha ripercorso alcune tappe più o meno felici della sua vita, compresa la controversa fine della sua relazione con Asia Argento che, ancora oggi, lui accusa di esser stata causa di un po’ tutte le sue disgrazie: “Il crollo dopo la fine con Asia: pesavo 47 kg”, avrebbe dichiarato il cantante.

Proprio alla figlia di Dario Argento Morgan imputò anche di essere la causa del suo sfratto, perché senza la sua causa giudiziaria (iniziata per ottenere gli alimenti della figlia, Anna Lou) lo sfratto non sarebbe stato avviato. Oggi Morgan ha affermato che i suoi compensi verrebbero pignorati immediatamente e che per questo lui non sarebbe in grado di pignorare agli alimenti delle figlie (compresa l’ultima, nata pochi mesi fa): “L’agenzie delle entrate blocca ogni guadagno per ripianare un debito, quindi non posso pagare gli alimenti per le mie figlie. Così la casa è stata pignorata e sono stato cacciato”, ha confessato il cantante.





L’ex frontman dei Bluvertigo è anche tornato a prendersela con Bugo, colpevole secondo lui di averlo “sfruttato” unicamente per ottenere visibilità in un momento della sua vita piuttosto difficile (a causa dello sfratto). Sembra che presto lui e i Bluvertigo potrebbero tornare alla ribalta con un altro disco, e a tal proposito Morgan ha confessato che starebbe scrivendo dei nuovi brani.