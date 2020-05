Nicola Vivarelli, l’ex fidanzata di 47 anni: le parole

Aumentano i dubbi sulla sincerità di Nicola Vivarelli a Uomini e Donne: sui social è spuntato il messaggio di un'altra presunta ex.

Il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani a Uomini e Donne sta facendo discutere, e in molti hanno messo in dubbio la sua sincerità. Dopo un’ex fidanzata quasi coetanea che ha svelato che secondo lei Nicola Vivarelli starebbe solo cercando visibilità, è spuntato anche il messaggio di una sua presunta ex di 47 anni.

Nicola Vivarelli: l’ex fidanzata di 47 anni

Una donna che dice di avere 47 anni ha affermato che avrebbe avuto una liaison con Nicola Vivarelli, ma che lui l’avrebbe improvvisamente lasciata solo per mezzo di un sms. Secondo lei dunque – che ha anche due figli – il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani si sarebbe recato a Uomini e Donne unicamente per ottenere visibilità, e non ci sarebbe nulla di sincero nei suoi sentimenti.





A metterli in dubbio (oltre alla differenza d’età di oltre 40 anni) ovviamente ci hanno pensato gli opinionisti del dating show, e in particolare Tina Cipollari, che ha dato a Nicola/Sirius del bugiardo.

Gemma Galgani d’altro canto si è detta intenzionata a proseguire la conoscenza del giovane, che già qualche settimana fa era stato preso di mira da un’altra ex fidanzata (questa volta di soli 4 anni più grande di lui). In quel caso la ragazza aveva affermato che Nicola Vivarelli avesse partecipato a un provino per Uomini e Donne già in passato e che c’era rimasto male per non essere stato preso. I dubbi attorno al ragazzo, dunque, sono molti, e in tanti si chiedono se finalmente qualcuno lo smaschererà proprio al dating show di Maria De Filippi.