Matteo Salvini e Francesca Verdini sono stati pizzicati insieme mentre organizzavano il loro trasloco in un nuovo appartamento.

La “Fase 2” di Matteo Salvini e Francesco Verdini si apre con la convivenza: i due avrebbero scelto un appartamento dove andare a convivere insieme a Roma e, con mascherine sul volto, hanno fatto insieme il trasloco verso la nuova casa.

Matteo Salvini e Francesca Verdini: la convivenza

Dopo oltre 1 anno d’amore Matteo Salvini e Francesca Verdini hanno scelto di andare a convivere: l’ex ministro dell’Interno lascerà il suo appartamento in centro a Roma e andrà a vivere con la figlia del senator Verdini in una zona più periferica della Capitale, ma con una casa più grande. Sembra che nell’appartamento ci siano stanze da letto anche per i due figli di lui, Myrta e Niccolò (avuti da due precedenti relazioni del leader leghista). La coppia è stata sorpresa mentre prendeva un caffè da asporto e con le mascherine sul volto coordinava i traslocatori per la consegna di mobili e scatoloni.





Sembra dunque evidente che la storia tra i due – che secondo le malelingue sarebbe giunta al termine in meno di un batter di ciglia – è destinata a durare, e c’è già chi si domanda se, a trasloco ultimato, i due non pensino di avere un figlio insieme. Inizialmente la storia tra l’ex ministro dell’Interno (47 anni) e la figlia del senator Verdini (27 anni) ha sollevato dubbi e commenti. Matteo Salvini aveva da poco chiuso il suo rapporto con la conduttrice Elisa Isoardi, con cui la storia d’amore sembrava pronta a diventare seria e che sarebbe naufragata – a detta della conduttrice – per i troppi impegni sostenuti dal leader della Lega.