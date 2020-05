Ecco qual era il vero sogno nel cassetto di Silvia Toffanin, lontano dal mondo dello spettacolo e della tv

Tra qualche mese Silvia Toffanin compirà 41 anni, ma resta tuttavia bellissima come quando ne aveva 20. La conduttrice di Verissimo, originaria di Marostica in provincia di Vicenza, aveva della grandi aspettative per il suo futuro, che però, a quanto pare, non concernevano il mondo dello spettacolo. Non tutti infatti sanno che Silvia non voleva diventare conduttrice televisiva e men che meno modella. Il suo sogno nel cassetto era un altro: ecco di cosa si tratta.

Silvia Toffanin: il sogno nel cassetto

L’attuale compagna di Pier Silvio Berlusconi è cresciuta con i suoi genitori e la sorella minore Daiana. La madre è originaria di Sidney, in Australia, e per tale ragione la Toffanin parla due lingue. Ormai quasi vent’anni fa, la professionista conobbe il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, che poi divenne il suo compagno di vita nonché il padre dei suoi due bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Lontanissima col pensiero da quello che sarebbe poi diventata, da giovane Silvia Toffanin sognava però di intraprendere una hostess, allo scopo di viaggiare in tutto il mondo. Il padre non era per nulla d’accordo, così la ragazza frequentò dapprima il liceo linguistico per poi iscriversi alla facoltà di Lingue e Letterature Straniere all’Università Cattolica di Milano. In seguito la compagna di Pier Silvio è poi diventata una giornalista professionista, iscrivendosi anche al relativo albo professionale.





Pier Silvio Berlusconi è stato l’unico grande amore di Silvia Toffanin. I due si videro per la prima volta in occasione di una partita di beneficenza del Milan. Tra loro scattò subito il fatidico colpo di fulmine, che li portò al felice esito che tutti conosciamo.