Sonia Bruganelli si è trovata costretta a dare spiegazioni in merito a una foto criticata sui social: le parole della moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è stata nuovamente criticata dai fan per via di una foto apparsa sul suo profilo Instagram. Nel selfie in questione, oltre alla imprenditrice, compaiono anche Alessandro Boero e Claudia Ruggeri, cognata di Sonia e Paolo. Qui però nessuno indossa la mascherina né rispetta il distanziamento sociale, come hanno appunto notato molti utenti del noto social network.

Sonia Bruganelli di nuovo sotto accusa

Se qualche fan ha manifestato la propria contentezza per il momento di ritrovata unità familiare, altri invece non sono proprio riusciti a trattenere la propria rabbia. Così Sonia si è vista costretta a dare spiegazioni sullo scatto, sfogandosi apertamente sotto al post incriminato: “Alla prossima quarantena mi faccio più furba. Non rinuncio alla tata e alla collaboratrice domestica, così posso dedicarmi allo smart working e magari con amici e parenti per casa, per non soffrire di solitudine”.

Visualizza questo post su Instagram Congiunti fase 2 . @alessandroboero @missclaudiaruggeri @davidebonolis_ Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 10 Mag 2020 alle ore 10:39 PDT

Se in altri casi passati la Bruganelli aveva già scatenato forti polemiche per aver ostentato la propria ricchezza, adesso gli haters le si sono rivoltati contro tacciandola di aver violato le regole del governo imposte per l’emergenza coronavirus. Lei, tuttavia, evidentemente abituata all’aggressività dei social, non si è fatta intimidire dagli odiatori seriali. Ha infatti serenamente rivelato di essersi sottoposta ai test sierologici, che hanno confermato la negatività al Covid-19 dell’intera famiglia.