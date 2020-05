Alessandro Graziani sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne: l’ex tentatore lascia Giovanna Abate per iniziare una nuova avventura televisiva

Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island nonché ex corteggiatore di Giovanna Abate, inizierà prestissimo una nuova avventura a Uomini e Donne. Dopo aver deciso di abbandonare il programma, il giovane è stato infatti richiamato direttamente da Maria De Filippi in quanto richiesto da ben tre dame. Nella puntata di mercoledì 13 maggio negli studi del noto dating show mariano sarà dunque annunciato l’arrivo del nuovo tronista.

Alessandro Graziani ritorna a Uomini e Donne

Secondo quanto riportata da alcune fonti online, ci sarebbe dunque addirittura tre donne arrivate in studio appositamente per conoscere Alessandro. A tale comunicazione, l’espressione di Giovanna Abate sarà un vero programma. La tronista sgranerà infatti gli occhi incredula, mentre lui scenderà la scala con un sorriso a 32 denti.





Alessandro Graziani dichiarerà dunque di aver voglia di lasciarsi andare, di conoscere nuove dame e di potersi mettere veramente in gioco.

Nel suo futuro, il nuovo tronista sogna inoltre una famiglia tutta sua, nell’amore e nella felicità accanto alla donna che ama e che lo ama. Alessandro non mostra dunque nessuna paura di vivere i propri sentimenti, proprio come aveva già palesato con Serena Enardu a Temptation Island Vip la scorsa estate. Se finora il modello sembra non essere stato molto fortunato in amore, le due batoste nel giro di poco tempo sembrano tuttavia non avergli tarpato le ali. La voglia di innamorarsi è infatti ancora molto alta: sarà questa per lui la volta buona?