Tutte le novità su Vis a Vis El Oasis, lo spin-off su Macarena e Zulema della serie tv Netflix che tutti stanno attendendo

Una miriade di fan sono in trepidante attesa di conoscere la data di uscita di Vis a Vis El Oasis in Italia. Nel mentre in Spagna il pubblico ha già avuto modo di immergersi nelle nuove avventure di Macarena e Zulema, le due ex rivali poi diventate in qualche modo complici dopo essere uscite dal carcere di Cruz del Norte. Non tutto andrà tuttavia secondo i piani delle due donne nel loro ultimo colpo… ma non vogliamo spoilerare di più!

Vis a Vis El Oasis: quando e dove

Sappiate solo che la trama di Vis a Vis El Oasis non deluderà le vostre aspettative, anche se per ovvi motivi la storia sarà diversa rispetto a quella narrata in prigione. Gli episodi della serie saranno sommariamente otto, ma quando arriverà in Italia? Le notizie, non ancora del tutto ufficiali, parlano della prossima estate, dunque non dovrebbe mancare molto.





In Spagna la serie sta intanto andando in onda con un episodio alla settimana sul canale Fox. Quindi è possibile che l’arrivo nel nostro paese così come nel resto del mondo non avverrà prima della conclusione della stagione sulla rete iberica. Ma Vis a Vis El Oasis sarà ancora trasmessa su Netflix? Il creatore della serie tv Iván Escobar aveva rivelato come molto probabile l’arrivo degli episodi sulla nota piattaforma di streaming. Tuttavia anche in questo caso manca ancora un annuncio ufficiale, oltre ai tempi di attesa che stanno lasciando sulla graticola i tantissimi fan dello spin-off di Vis a Vis.