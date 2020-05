Adriana Volpe opinionista al Gf Vip: l’indiscrezione

Adriana Volpe sarà la nuova opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip? La conduttrice si è espressa in merito alla questione.

Adriana Volpe sarà la nuova opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip? La conduttrice presto sarà al timone del nuovo show di Tv8 OgniMattina, al fianco di Alessio Viola, ma sembra che abbia voluto lasciare una porta aperta per Mediaset.

Adriana Volpe opinionista al Gf Vip

La stessa Adriana Volpe, vincitrice “morale” della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha confessato che – compatibilmente con i suoi impegni – se Signorini la chiamasse per prendere parte al Grande Fratello Vip non ci penserebbe due volte. Il reality show dovrebbe riprendere a settembre, mentre non è chiaro se quest’anno avrà inizio l’edizione Nip condotta da Barbara D’Urso (per ammissione della stessa conduttrice). Adriana Volpe sarà presto alla conduzione del programma di TV8 OgniMattina, dove affiancherà il collega Alessio Viola. La conduttrice, che ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip quando le condizioni di salute di suo suocero si sono aggravate (l’uomo è scomparso dopo aver contratto il Coronavirus) ha affermato che, durante questi mesi, il conduttore Alfonso Signorini si sarebbe dimostrato un vero amico con lei.





Nel ruolo di opinionista è stato già confermato di nuovo Pupo e, in un primo momento, si era parlato anche della possibilità che al suo fianco ci fosse l’influencer (anche lei ex gieffina) Giulia De Lellis. Per il momento ancora non sono giunte conferme in merito alla scelta della seconda opinionista ma in tanti sarebbero felici di vedere Adriana Volpe nel ruolo.