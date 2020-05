Alba Parietti ha deciso di replicare alle accuse ricevute dopo aver dichiarato di essere stata contagiata dal coronavirus: lo sfogo dell'attrice

Alba Parietti è stata investita da nuove critiche dopo aver rivelato di essere stata contagiata dal coronavirus ai primi di marzo. Sulle colonne di un noto settimanale di gossip è dunque tornata a difendere sé stessa, per il fatto di essersi detta convinta di avere già il virus quand’era appena scoppiata la pandemia. Se in effetti è poi risultata positiva al Covid-19, le voci sul suo conto non accennano tuttavia a placarsi. Analizzando infatti i primi giorni di marzo, molti utenti hanno notato la presenza della conduttrice in diversi programmi televisivi, cosa pressoché poco credibile se, come detto da lei, stava già poco bene.

Alba Parietti contro la tv

Alba Parietti ha pertanto spiegato che ogni sua ospitata è stata sottoposta a molte precauzioni. In buona sostanza, ha affermato di aver sempre mantenuto le distanze sociali, nonché aver indossato mascherina e guanti quando ancora non erano obbligatori.

Tale pratica, secondo il suo racconto, avrebbe persino avuto un effetto boomerang su di lei: “Mi hanno preso in giro, dicendomi di non fare l’esibizionista. In tv, nei talk show, ero l’unica a prendere sul serio il coronavirus. Ho litigato con virologi che minimizzavano”. Da qui sarebbe dunque arrivato lo stop alle sue ospitate: “Mi han detto che terrorizzavo la gente, che ero una Cassandra rompiscatole. Nessuno mi ha più invitato nei programmi sull’argomento”.





Parlando in conclusione della sua attuale situazione sentimentale, Alba ha precisato: “Non ho avuto necessità di pensare all’amore. È un pensiero che non mi ha mai sfiorato. Però i miei ex Franco Oppini e Giuseppe Lanza di Scalea mi sono stati vicini. Sono legami che non si sono spezzati”.