Amadeus è finalmente pronto a tornare su Rai Uno con le nuove puntate dei "Soliti Ignoti": tutto sulla ripartenza del fortunato game show

Sappiamo bene come siano stati parecchi i programmi televisivi sospesi che a causa dell’emergenza Coronavirus. Le diverse emittenti hanno di fatto deciso di mandare in onda le repliche delle suddette trasmissioni, come è appunto stato fatto anche per i Soliti Ignoti di Amadeus. Tuttavia, secondo quanto emerse nelle scorse ore, l’access time di Rai 1 dovrebbe tornare in onda con nuove puntate tra pochissimi giorni, ovverosia tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, sempre dopo l’edizione del Tg delle 20.00.

Amadeus, nuove puntate dei Soliti Ignoti

Sulla data di ripartenza del fortunato game show, il gruppo di esperti di casa Rai sta vagliano ogni dettaglio del caso. Nelle prossime ore, dunque, dovremmo conoscere la decisione definitiva. Allo stesso tempo, la task force della tv di Stato sta anche studiando il caso de La prova del cuoco. Una voce di corridoio avrebbe infatti suggerito di poter far ripartire il cooking show addirittura lunedì 18 maggio o al più tardi lunedì 25 maggio.





I Soliti Ignoti di Amadeus dovrebbe quindi andare in onda fino alla fine di giugno con puntate del tutto inedite, così come dovrebbe avvenire anche per il resto del palinsesto di Rai Uno. Successivamente sarà la volta della nuova edizione di Techetechetè, che accompagnerà le serate estive dei telespettatori del canale di punta della Rai. Tenendo conto dei risultati delle repliche, le nuove puntate dei Soliti Ignoti riscuoteranno sicuramente un grande successo. Le repliche dello show hanno del resto superato di gran lunga la concorrenza di Canale 5 con puntate inedite di Striscia la notizia.