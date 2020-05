Cristiano Malgioglio presenta il fidanzato di 38 anni

Cristiano Malgioglio ha finalmente trovato l'amore e ha raccontato i piani futuri che avrebbe insieme al suo fidanzato 38enne.

A 75 anni compiuti Cristiano Malgioglio ha trovato l’amore: si tratterebbe di un ragazzo di 38 anni incontrato dal paroliere più famoso della tv durante un viaggio a Istanbul. A confessare i dettagli più intimi della storia d’amore è stato lo stesso Malgioglio.

Cristiano Malgioglio: il fidanzato

A quanto pare Cristiano Malgioglio non è più legato al 35enne con cui era fidanzato all’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Adesso nel suo cuore ci sarebbe un ragazzo turco di 38 anni che, a suo dire, durante il loro primo incontro lo avrebbe guardato “come un serpente affamato”. L’uomo non sarebbe stato a conoscenza della fama di Malgioglio in Italia e a detta del paroliere agli inizi della loro liaison, quando tutti per strada lo osservavano, il fidanzato avrebbe imputato la cosa al suo strano ciuffo colorato. “Ha scoperto la verità e non si è scomposto minimamente”, ha affermato soddisfatto il paroliere più famoso della Tv.





A quanto pare il fidanzato di Malgioglio è un nutrizionista, e a Istanbul gestisce una palestra insieme a suo fratello. Con l’ex gieffino il colpo di fulmine sarebbe stato immediato, e oggi i due sognano addirittura le presentazioni in famiglia: “Gli ho promesso che non appena finirà questa emergenza andrò a conoscere sua madre, che vive nell’isola di Sira in Grecia”, ha confessato Malgioglio, che per il momento ha preferito tenere per sé l’identità dell’uomo. Insomma, tutto procede liscio come l’olio nella vita sentimentale di Malgioglio, e chissà se presto le presentazioni ufficiali dell’uomo al suo fianco avverranno anche a mezzo social: i fan sono impazienti di sapere chi è!