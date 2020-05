Diletta Leotta ha ricevuto una bella quanto inaspettata sorpresa appena giunta in radio: la reazione della presentatrice sicula

Diletta Leotta è senza dubbio alcuno una delle donne più apprezzate ma anche più invidiate del Belpaese. Nonostante la giovanissima età, la conduttrice sportiva vanta infatti un fascino clamoroso, come testimoniano i tantissimi apprezzamenti per le foto e i video che spesso e volentieri condivide sui suoi canali social. Tutti mirano a sottolineare nel dettaglio una cosa: l’indiscutibile bellezza della conduttrice siciliana!

Ecco dunque che non deve stupire il fatto che pochissime ore fa la splendida Diletta Leotta ha ricevuto una piacevole sorpresa a Radio 105. Dopo essersi recata in studio per iniziare la trasmissione Take Away con il collega Daniele Battaglia, ha infatti trovato all’ingresso un dono davvero inaspettato.

Diletta Leotta: sorpresa in radio

Come apparso dunque in una sua recente Ig Stories, Diletta Leotta ha condiviso con i suoi follower questa piacevole sorpresa, ricevuto non appena arrivata nelle sede milanese della nota emittente radiofonica.





La sorpresa sono niente meno che 1000 rose rosse, il cui mittente resta al momento ancora avvolto nel mistero. Tantomeno ne è a conoscenza la diretta interessata, visto che il bigliettino che accompagnava il mazzo di fiori era completamente in bianco. Di chi si tratta, dunque? Chi ha voluto fare questo gesto super romantico quanto inatteso alla bella sicula? Le ipotesi più ovvie si riferiscono a Daniele Scardina, il pugile con il quale Diletta sta vivendo da qualche mese una romantica storia d’amore. I due continuano infatti a essere una coppia nonostante preferiscano non rivelare molto di questa loro appassionata liaison.