Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci, ha rivelato di fare la baby sitter per pagarsi le bollette, in attesa di sfondare nel mondo del cinema

Emma Quartullo è la bellissima figlia 24enne di Elena Sofia Ricci e del marito Pino. Di recente l’abbiamo potuta apprezzare nella fiction di Rai Uno “Vivi e lascia vivere”, dove impersonava la protagonista da giovane. Il volto adulto di Laura nella nuova serie tv è del resto proprio sua madre, alla quale la giovane attrice è molto legata. Da qualche anno, ad ogni modo, madre e figlia non vivono più insieme, come ha raccontato la diretta interessata nel corso di una recente intervista.

Emma Quartullo fa la baby sitter

L’indipendenza dalla famiglia è uno dei desideri di tutti i ragazzi ed evidentemente lo è anche per Emma Quartullo. Durante gli anni di università al DAMS di Roma, la figlia d’arte decise di fatto di vivere per conto suo, lasciando così la casa di famiglia per trasferirsi della nonna.

Tale scelta l’ha però fatta scontrare con la dura realtà della vita quotidiana, senza il supporto economico o materiale dei suoi genitori.





L’aspirante attrice ha tuttavia sempre mantenuto un legame molto forte con la madre, nonostante il carattere alquanto vivace e ribelle. Proprio grazie a esso, del resto, Emma è riuscita a individuare la propria strada, decidendo in completa autonomia di seguire le orme materne e lavorare nel mondo dello spettacolo senza nessuna raccomandazione. Proprio a tale proposito, la giovane ha tenuto a precisare: “Ho deciso di rimanere nella casa di nonna a Trastevere e adesso per mantenermi e pagare le bollette faccio la baby sitter“.