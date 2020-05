Giulia De Lellis raggiunge Damante a Milano: le foto

Le prime foto di Giulia De Lellis e Andrea Damante per strada, a Milano, dopo la fine del lock down per l'emergenza Coronavirus.

Il 4 maggio, allo scattare della fine del lock down, Andrea Damante aveva lasciato il nido d’amore della quarantena con Giulia De Lellis per fare ritorno a Milano. Finalmente l’influencer lo ha raggiunto e i due sono stati fotografati insieme per strada, con le mascherine.

Giulia De Lellis e Damante a Milano

Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante continua anche a quarantena finita: i due si sono ricongiunti – in maniera del tutto inaspettata – durante l’emergenza Coronavirus e hanno trascorso il periodo di auto isolamento nella casa di lei, a Pomezia. Finito il lock down Andrea Damante ha fatto ritorno a Milano per impegni di lavoro, e finalmente Giulia lo ha raggiunto – sembra – anche lei per questioni lavorative. I due sono stati pizzicati insieme, per strada, insieme a una coppia di amici: tutti loro indossavano le mascherine sul volto.





Giulia De Lellis aveva rivelato i tradimenti subiti da parte dell’ex fidanzato storico con il suo libro Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza. A quanto pare però l’influencer ha perdonato Damante e – dopo quasi un anno di liaison con Andrea Iannone – ha deciso di tornare proprio con l’ex che sembrava averla umiliata e fatta soffrire. Per il momento i due si sono mostrati più innamorati che mai e non hanno fornito spiegazioni e dettagli ai fan sul loro discusso ritorno di fiamma. Giulia De Lellis ha anche affermato di voler anzitutto capire cosa proverebbe davvero per il Dj Veronese prima di sbilanciarsi con i fan.