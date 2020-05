Secondo indiscrezioni Ambra Angiolini potrebbe essere il nuovo volto al timone de La Vita in Diretta.

A quanto pare Ambra Angiolini potrebbe essere alla conduzione de La Vita in Diretta estate. L’edizione estiva del programma, l’anno scorso, era stata condotta da Beppe Convertini e Lisa Marzoli, che quest’anno non sarebbero stati riconfermati.

Ambra Angiolini a La Vita in Diretta

Mentre si vocifera che Lorella Cuccarini potrebbe essere assente alla prossima edizione de La Vita in Diretta, sembra che la conduzione estiva del programma sarebbe stata affidata a Ambra Angiolini, quest’anno conduttrice anche del concertone del 1° maggio in diretta tv. Nessuna conferma da parte della conduttrice, anche se i fan sono in cerca di indizi ora che sembra che Beppe Convertini e Lisa Marzoli non siano stati riconfermati. Al fianco della conduttrice – sempre secondo indiscrezioni – potrebbe esserci Pino Strabioli, spesso ospite dello show prima che scoppiasse l’emergenza.





In tanti sono curiosi di sapere se Ambra Angiolini sarà davvero la conduttrice dell’edizione estiva del programma, e in molti si chiedono anche se la conduttrice fornirà novità sul suo rapporto con Massimiliano Allegri con cui, fino a poco tempo fa, si parlava di nozze top secret. I due avrebbero trascorso la quarantena separati (lui a Livorno, lei a Brescia con i due figli avuti da Francesco Renga) ma oggi sarebbero più innamorati che mai: “Mi sono innamorata di luiperché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare”, ha dichiarato la showgirl.