La ricrescita è diventata un fenomeno social del lockdown da Coronavirus: anche la regina Letizia di Spagna non si vergogna a mostrarla in pubblico

I capelli bianchi sembrano essere diventati un vero e proprio fenomeno social in questo lungo lockdown dettato dall’emergenza Coronavirus. La forzata chiusura dei negozi di parrucchieri è di fatto un problema che accomuna praticamente tutti, a prescindere dallo status sociale. Allo stesso tempo, tuttavia, tale evento pare essere stato l’occasione per far vivere alle donne in maggiore armonia col proprio corpo.

In questa situazione, a quanto pare, anche le regine non hanno potuto avere un hair stylist a loro completa disposizione. Così è successo per esempio a Letizia di Spagna, fotografata nel corso di una visita alla Croce Rossa di Madrid munita di mascherina, guanti e qualche evidente capello bianco in piena ricrescita. La sovrana di Spagna, che ha sempre sfoggiato look impeccabili, è diventata in questo modo l’inconsapevole testimonial della bellezza femminile al naturale.

Letizia di Spagna, ricrescita in vista

Non siamo dunque le sole a dover fare a meno del parrucchiere durante la quarantena. Gli esercizi commerciali per i trattamenti alla persona dovrebbero del resto presto riaprire anche in Spagna, così come in Italia. Dal 18 maggio gran parte dei negozi di bellezza dovrebbero infatti riprendere la loro attività, seppur con tutte le limitazioni e gli accorgimenti del caso.





Nel mentre, Letizia di Spagna non ha mancato di seguire i suoi interessi sociali. Si è infatti impegnata come volontaria per un giorno, seguendo l’esempio di Sofia di Svezia, scesa in corsia come infermiera per aiutare il suo Paese. Intanto questa novella filosofia dei capelli bianchi annovera già star e influencer internazionali, come Maye Musk, Joni Mitchell, Daphne Selfe e Jane Fonda.