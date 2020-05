Serena e Pago si sono lasciati di nuovo: l’annuncio

Serena Enardu, tra le lacrime, ha annunciato via social che tra lei e Pago la storia d'amore è giunta di nuovo al termine.

Tra Serena Enardu e Pago il rapporto è nuovamente naufragato: a confessarlo è stata l’ex fidanzata del cantante, che ha confessato via social che la nuova rottura sarebbe giunta dopo una brutta litigata. Ancora non sono chiari i motivi che li avrebbero spinti a lasciarsi.

Pago e Serena lasciati: i motivi

Al Grande Fratello Vip Pago e Serena erano riusciti a riallacciare il loro rapporto, tant’è vero che durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus i due sono apparsi via social più affiatati e innamorati che mai, e c’è già chi vociferava che presto sarebbero convolati a nozze. In maniera del tutto inaspettata Serena Enardu ha però confessato che tra lei e Pacifico Settembre la storia sarebbe nuovamente giunta al termine: un fulmine a ciel sereno per i fan, che si erano ormai convinti del fatto che i due sarebbero rimasti per sempre insieme.

A Temptation Island la coppia si era già separata una prima volta quando Serena Aveva iniziato a manifestare dell’interesse per Alessandro Graziani, e a seguire anche il fratello di Pago l’aveva messo messo in guardia proprio in relazione alla presunta disonestà della donna. Nel suo messaggio Serena ha parlato di “fiducia tradita” ma non ha espresso chiaramente i dettagli dietro alla sua nuova rottura da Pago. I fan, ancora increduli, sono in attesa di risposte.