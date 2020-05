Paola Caruso è stata travolta da una vera e propria bufera per aver messo la mascherina a suo figlio Michele, di un anno.

Paola Caruso ha condiviso via social uno scatto di suo figlio Michele – che ha da poco compiuto un anno – con la mascherina sul viso. In tanti sui social sono insorti contro la showgirl accusandola di mettere a rischio la vita del piccolo, che ad un anno non dovrebbe indossare la mascherina.

Paola Caruso: il figlio con la mascherina

La mascherina non è obbligatoria per i bambini al di sotto dei 37 mesi e del resto imporre il dispositivo sanitario a un bambino molto piccolo può essere difficile oltre che controproducente. Paola Caruso in un eccesso di zelo ha fatto indossare la mascherina anche a suo figlio Michele – 1 anno ad aprile – ma è stata travolta dalle polemiche: in tanti hanno accusato la showgirl di mettere a rischio la salute del bambino, che con la mascherina rischierebbe di soffocare.

Lei non ha replicato alle critiche ma certamente – ora che in tanti l’anno avvertita – è probabile che faccia più attenzione.

La showgirl durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus avrebbe ripreso a sentirsi col suo ex – e padre del piccolo Michelino – Francesco Caserta. I due si erano lasciati in malo modo ma sembra che ora, forse anche a causa dell’emergenza sanitaria, avrebbero ripreso a sentirsi. Paola Caruso ha confessato di essere molto preoccupata per il futuro e per il lavoro, visto che da oltre 3 mesi sarebbe completamente ferma proprio a causa della pandemia. La showgirl si è anche detta dispiaciuta per non aver potuto festeggiare il piccolo Michele con il resto della sua famiglia.