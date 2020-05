Perché Paola Frizziero e Salvatore Angelucci si sono lasciati?

A 10 anni dalla fine della loro storia Paola Frizziero ha svelato i motivi dietro la sua rottura da Salvatore Angelucci.

Dopo Uomini e Donne Paola Frizziero – oggi sposata e incinta del suo primo figlio – ha avuto una breve storia d’amore (e una convivenza) con Salvatore Angelucci, a sua volta ex compagno di Karina Cascella. L’ex corteggiatrice ha svelato perché tra loro le cose non funzionarono.

Paola Frizziero e Salvatore Angelucci: la separazione

Dopo un intenso corteggiamento finalmente Paola Frizziero riuscì a conquistare Salvatore Angelucci, e i due decisero anche di andare a convivere a Milano per alcuni mesi. A detta dell’ex corteggiatrice però lei aveva fortemente idealizzato l’ex compagno di Karina Cascella, e una volta resasene conto le cose non sarebbero più state come prima.“Svegliarmi con lui e vivere la quotidianità mi ha fatto scoprire che quella persona non la amavo, e non la conoscevo veramente. Questa situazione mi ha portato a sentire dentro di me dei vuoti, che mi hanno fatto soffrire ed essere pesante in questa relazione. Ero insoddisfatta”, ha confessato l’ex corteggiatrice che oggi sembra aver trovato la felicità accanto al marito, Francesco. A maggio 2020 lei ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio.

Sarebbe stato Salvatore Angelucci, una volta resosi conto che lei fosse infelice, a spingerla a tornare dai suoi e a riprendere la sua vita cercando di coltivarsi. La ragazza ha comunque affermato che quella rottura la fece molto soffrire, e non è chiaro se lei e Angelucci si siano mai risentiti. Oggi sembra che entrambi abbiano trovato la propria strada e presto Paola Frizziero diventerà madre per la prima volta.