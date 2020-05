Paolo Ciavarro ha detto la sua in merito al discusso triangolo tra la sua fidanzata Clizia, l'ex marito Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio.

Paolo Ciavarro ha detto la sua in merito al triangolo formato da Clizia, l’ex marito Francesco Sarcino e l’amico (e testimone di nozze) Riccardo Scamarcio, che ha tenuto banco durante l’estate 2019 per le recriminazioni e le accuse reciproche fra il leader delle Vibrazioni e l’ex gieffina.

Paolo Ciavarro: le parole sul triangolo

A quanto confessato da Clizia e da Francesco Sarcina, lei avrebbe tradito il marito (dopo aver subito a sua volta i tradimenti di lui) con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio (il quale non ha mai confermato la notizia, ma anzi ha cercato di smentirla più volte). Ora che Clizia sembra aver ritrovato la serenità accanto a Paolo Ciavarro è stato lo stesso figlio di Eleonora Giorgi a dire la sua in merito alla questione:





“Abbiamo parlato di tutto ma non mi interessa il passato. Mi sono innamorato della Clizia che ho conosciuto, una persona fantastica. E non mi interessa e non mi pesa la differenza d’età. Sto benissimo con lei”, ha confessato Ciavarro, che dunque non sarebbe interessato a ciò che è accaduto in passato nella vita sentimentale della modella.

I due, separati prima dalla squalifica di lei al Gf Vip e poi dalla quarantena imposta per il Coronavirus, sono in attesa di potersi rivedere. Entrambi sembrano essere più innamorati che mai e Clizia, via social, ha iniziato a conoscere meglio anche la madre di Paolo, Eleonora Giorgi, con la quale andrebbe molto d’accordo. La top model al momento è in Sicilia, nella casa di famiglia, insieme a sua figlia, Nina, che ancora non conosce Paolo.