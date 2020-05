Dopo il Gf Vip, Rai e Mediaset si contendono Antonella Elia

Antonella Elia era convinta che la sua carriera fosse ormai agli sgoccioli, ma Rai e Mediaset le hanno riservato delle sorprese.

Antonella Elia: corteggiamento Rai e Mediaset

Al Grande Fratello Vip Antonella Elia è stata certamente, nel bene e nel male, il personaggio che ha fatto più discutere. Le sue crisi di pianto, i suoi momenti di svago, le liti e poi le amicizie e i chiarimenti che ha fatto sbocciare nella casa del reality show le sono valsi, a pari merito, antipatie e simpatie. Sembra che adesso i vertici Rai e Mediaset se la stiano contendendo e molto presto potrebbero esserci in serbo delle novità per la famosa showgirl.

Nella casa lei si era detta convinta invece che la sua carriera professionale fosse ormai agli sgoccioli:





“Penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”, aveva affermato. Dopo il Grande Fratello Vip la showgirl è tornata a casa insieme al fidanzato, Pietro Dalle Piane, con cui ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus. A causa dell’epidemia molti programmi tv sono stati cancellati o rimandati, e Rai e Mediaset sono state costrette a rivedere i propri palinsesti per l’anno a venire. La showgirl prenderà parte a un nuovo programma nei prossimi mesi? Per saperlo, purtroppo, bisognerà ancora attendere, quel che è certo però è che Rai e Mediaset non sarebbero intenzionate a lasciarsela sfuggire.