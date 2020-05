Tommy Vee ieri e oggi: le foto dell’ex gieffino

Dopo il Grande Fratello che fina ha fatto Tommaso Vianello, alias Tommy Vee? Tutto quello che c'è da sapere sul Dj.

Classe 1973 Tommaso Vianello, alias Tommy Vee, ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello e poi, una volta uscito, ha continuato a dedicarsi alla sua grande passione facendo il Dj. Nel frattempo l’ex gieffino ha avuto un paio di liaison con volti noti al grande pubblico.

Tommaso Vianello ieri e oggi

Già al suo ingresso al Grande Fratello Tommaso Vianello era noto come Tommy Vee, e già allora si dedicava alle serate da Dj in giro per l’Italia. In molti però ricorderanno sicuramente la sua liaison con Carolina Marconi, sbocciata nel reality show e terminata poco tempo dopo l’uscita dei due. Nel 2017 Tommy è balzato nuovamente alle cronache rosa, questa volta però per una liaison con l’ex Miss (ed ex di Max Biaggi) Eleonora Pedron.

I due si sono conosciuti durante una vacanza e purtroppo la storia si è conclusa in un nulla di fatto in pochissimo tempo.

Il motivo? A svelarlo ci ha pensato lo stesso Tommy Vee che ha rivelato che alla base della rottura ci sarebbero stati i suoi troppi impegni di lavoro in giro per l’Italia (che mal si conciliavano con la vita familiare di Eleonora Pedron, già madre di due bambini piccoli). Fin da quando aveva 14 anni Tommaso Vianello ha continuato a dedicarsi alla sua passione di sempre: la musica. Oltre ad aver condotto alcuni programmi tv l’ex gieffino nel 2007 ha aperto i concerti di Laura Pausini, e inoltre ha prodotto alcuni brani di Paola e Chiara.