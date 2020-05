Valentina Dallari durissima con Giulia De Lellis per la dieta che l'influencer ha proposto alle sue fan post-quarantena.

Valentina Dallari è insorta contro Giulia De Lellis che – nonostante il suo fisico perfetto – ha informato ai fan di doversi “asciugare” un po’ dopo la quarantena, e di essersi subito messa a dieta. La Dallari, che in passato ha avuto problemi alimentari, non ha preso affatto bene la cosa.

Valentina Dallari contro la De Lellis

Con dei messaggi a dir poco al vetriolo Valentina Dallari si è scagliata contro Giulia De Lellis, che ha da poco informato i fan di essersi messa “a dieta” dopo che, in quarantena, sarebbe leggermente ingrassata. “La dieta invece per far crescere un neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto. Non la condividere la tua dieta, grazie… La solita superficiale. Raghy, dai su, perché diamo spazio a ‘sta gente?”, ha commentato l’ex volto di Uomini e Donne che, in passato, ha avuto alcuni problemi alimentari.





Per Valentina Dallari si tratterebbe di un modello davvero negativo da mostrare alle fan di Giulia De Lellis, che per altro sono per lo più ragazze giovanissime. L’ex corteggiatrice non ha evitato di far capire con toni piuttosto forti che, secondo lei, l’influencer non varrebbe nulla e che anzi, bisognerebbe smettere di starla a sentire. Giulia De Lellis non ha risposto alle critiche e anzi, ha condiviso con i fan un piatto della sua discussa dieta: finocchio, sedano, e acqua contenente delle foglie di menta. L’ex fiamma di Andrea Iannone replicherà alle critiche di Valentina Dallari?