Benedetta Rossi, l’inconveniente in cucina: “Mi viene da piangere”

Guai ai fornelli per Benedetta Rossi: la food blogger ha condiviso con i fan un piccolo inconveniente avvenuto per la preparazione di una sua ricetta.

Benedetta Rossi ha rivelato di aver avuto un piccolo inconveniente in cucina durante la preparazione di una sua ricetta: la food blogger ha messo a parte i fan di una sua dimenticanza nella preparazione di un piatto.

Benedetta Rossi: l’inconveniente in cucina

Come sempre Benedetta Rossi ha svelato ai fan la preparazione passo passo di un suo piatto prelibato. Purtroppo però, la food blogger ha dimenticato d’inserire uno degli ingredienti fondamentali nella preparazione della ricetta: il prezzemolo. Alla fine del video ha realizzato alcune stories per metterne a parte i fan: “Mi sono preparata tutti gli ingredienti, tutto preciso, ma quando avevamo finito, mi giro e mi accorgo di non aver messo il prezzemolo. Lo avevo preparato e poi mi ero scordata di metterlo. La ricetta è buona lo stesso però un pizzichetto di prezzemolo era un po’ più saporita, mi viene da piangere!”, ha dichiarato la food blogger.





Durante la quarantena imposta per l’emergenza Coronavirus Benedetta Rossi ha continuato ad intrattenere i fan via social con la preparazione di manicaretti fatti in casa e altre prelibatezze. La food blogger è da sempre apprezzata per la sua semplicità e i fan dei social hanno lodato il fatto che abbia mostrato, senza alcun imbarazzo, la “ricrescita” dei suoi capelli in quarantena.

Con i parrucchieri chiusi sono molte le celebrities che hanno rivelato ai fan sui social di aver avuto qualche problema legato ai “capelli”: Diletta Leotta ha mostrato il risultato della sua tinta fatta in casa, mentre Paola Barale ha realizzato un video per mostrare ai fan come ha fatto a tagliare i suoi capelli da sola.