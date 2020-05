Cos'ha combinato il piccolo Leone per lasciare letteralmente di stucco papà Fedez? La reazione del rapper a un gesto del figlioletto

Come al suo solito, Fedez ha postato nelle scorse ore una nuova Ig Stories davvero divertente sul ménage famigliare in casa Ferragnez. Nel video in questione si vede per la precisione il piccolo Leone mentre corre nel salone coperto solo da un accappatoio. Fedez, incredulo, ha così spiegato ai fan cos’era appena accaduto: “Non lasciate mai correre vostro figlio nudo per casa. Potrebbe fare la pipì sul tappeto…”. Definendosi sotto choc, il rapper ha quindi inquadrato il tappeto con una evidentissima macchia di pipì!

Chiara Ferragni, dal canto suo, l’ha presa sul ridere, consolando innanzitutto la dolce cagnolina Mati presente al “fattaccio”. “Non è colpa tua…” ha di fatto precisato l’influencer cremonese, dimostrando di preferire sempre la simpatia a qualunque gesto di stizza.

Ferragnez, rinascita social

È innegabile che in un momento così difficile e drammatico per il nostro paese, i Ferragnez si siano distinti per grande positività e voglia di fare. Si tratta infatti di due ragazzi che si sono fatti da soli, costruendo la propria popolarità pressoché dal nulla. Lui da Rozzano, periferia difficile del capoluogo lombardo, lei più benestante ma non blasonata da Cremona, Fedez e Chiara sono stati in grado di creare un vero impero economico a nemmeno 30 anni d’età.





Che piaccia o meno, sono due autentici auto self-made, che per l’eccessiva visibilità sui social sono quasi diventati insopportabili o quanto meno non particolarmente amati da pubblico e colleghi. Invece in questi giorni hanno saputo dimostrare di essere non solo generosi e altruisti, ma anche di saper prendere con la giusta dose di ironia le difficoltà della vita.