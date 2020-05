Lilli Gruber è stata pesantemente criticata per il suo modo di condurre Otto e Mezzo: le accuse contro la giornalista da parte di pubblico e colleghi

Lilli Gruber avrebbe commesso troppe gaffe alla conduzione di Otto e Mezzo su La7, tanto da portare molti telespettatori e alcuni giornalisti a farsi delle domande. Parecchi, pertanto, chiedono nella fattispecie che sia fatta chiarezza sul modo che la presentatrice ha di trattare con gli ospiti. In una lettera giunta direttamente a un noto sito di gossip, è stato così pesantemente rimarcato il malcontento di molti addetti ai lavori. Quello che si contesta alla 63enne è per l’appunto il fare domande giudicate superficiali e fuori contesto a professionisti di un certo livello, che non sarebbero dunque trattati da lei con il dovuto “rispetto”.

Lilli Gruber: accuse alla conduzione

Le accuse contro Lilli Gruber riguardano dunque l’atteggiamento che la giornalista tiene spesso e volentieri con i suoi ospiti. Secondo le critiche ricevute, non riuscirebbe a essere obiettiva facendo richieste in maniera corretta ai suoi interlocutori.

Soprattutto non farebbe domande pertinenti agli “esperti” in relazione alla loro professionalità. In effetti, tale modo di agire si era notato anche qualche giorno fa, quando approfondendo l’argomento dell’inizio della fase 2, la Gruber aveva messo in imbarazzo il presidente della Regione Emilia-Romagna, lanciando una frecciatina al leader della Lega Matteo Salvini.





Come se tutto ciò non fosse già abbastanza, Lilli Gruber viene anche ripresa sotto altri punti di vista. Uno su tutti è il suo modo di presentarsi di fronte alle telecamere. Da sempre, del resto, è stata attenta a mostrare il suo profilo migliore. Inoltre la troppa precisione nelle riprese renderebbe il suo programma agli occhi dei telespettatori troppo artefatto.