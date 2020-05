Manuela Arcuri festeggia il figlio con i congiunti: è polemica

Manuela Arcuri ha festeggiato suo figlio Mattia con i parenti, ma in tanti l'hanno accusata di aver creato irresponsabilmente un assembramento.

Manuela Arcuri ha condiviso sui social le foto e i video dei festeggiamenti dedicati al compleanno di suo figlio Mattia, ma sui social è esplosa la polemica: la showgirl avrebbe invitato anche i parenti più intimi, ma nessuno di loro avrebbe mantenuto le distanze di sicurezza o indossato la mascherina.

Manuela Arcuri: polemiche per il compleanno

I fan di Manuela Arcuri non hanno gradito le foto e i video condivisi dalla showgirl per il compleanno di suo figlio Mattia. Alla festa casalinga per il compleanno del bambino hanno partecipato i parenti più intimi della modella, ma nessuno di loro avrebbe indossato la mascherina e, dalle foto, si vede come nessuno abbia mantenuto la distanza di sicurezza in casa.

In tanti hanno accusato la showgirl di essere un cattivo esempio visto che l’emergenza Coronavirus sarebbe ancora in corso (e starebbe causando ogni giorno centinaia di morti).

Manuela Arcuri non è l’unica ad esser finita al centro di polemiche simili a causa del Coronavirus: anche Alessia Marcuzzi è balzata alle cronache per aver invitato i suoi parenti in casa e all’epoca la showgirl si era giustificata affermando che i suoi abitassero vicinissimi a casa sua. Una giustificazione che, anche nel caso della Arcuri, non è servita a placare l’indignazione da parte dei fan. La modella al momento non ha replicato, e si è limitata a rivolgere i suoi auguri al piccolo Mattia (nato dalla relazione con Giovanni Di Gianfrancesco) che quest’anno ha compiuto sei anni.