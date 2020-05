Matt Damon ha manifestato la sua preoccupazione per sua figlia Alexia, risultata positiva al Coronavirus.

Matt Damon ha rivelato che la sua figliastra, Alexia, ha contratto il Coronavirus. La ragazza è in realtà la prima figlia della moglie dell’attore, avuta da una precedente relazione. La ragazza abiterebbe a New York, lontana dai genitori.

Matt Damon: la figlia ha il Coronavirus

Matt Damon ha rivelato di essersi preoccupato per le condizioni di salute di sua figlia Alexia, figlia maggiore di sua moglie Luciana Barroso, che a New York avrebbe contratto il Coronavirus. “Lei vive a New York e ha contratto il Coronavirus all’inizio della diffusione insieme alle sue coinquiline”, ha raccontato l’attore che, come il resto della sua famiglia, sarebbe rimasto lontano dalla ragazza per più di un mese a causa della quarantena imposta per cercare di contenere l’emergenza. “Ci uniremo a fine mese”, ha raccontato a proposito della vicenda, affermando anche di aver cercato di evitare qualsiasi contatto anche per preservare le condizioni di salute della madre di Luciana.





L’attore è sposato con Luciana Barroso dal 2005, e i due hanno avuto insieme tre figli: Isabella, nata l’11 giugno 2006, Gia Zavala Damon, nata il 20 agosto 2008, e Stella Zavala Damon, nata il 20 ottobre 2010. La coppia si è incontrata per la prima volta sul set del film Fratelli per la pelle, e ancora oggi sarebbero molto uniti. Damon ha confessato di aver sempre considerato Alexia – la figlia avuta dalla sua “Lucy” prima del loro incontro – a tutti gli effetti come se fosse figlia sua. La coppia non vedrebbe l’ora di riabbracciare la ragazza le cui condizioni, nonostante il virus, sarebbero migliorate e pertanto sarebbe fuori pericolo.