A causa delle forti piogge il Seveso è esondato e Rocco Tanica è rimasto impantanato con la sua auto in un sottopassaggio.

Il tastierista degli Elio e le Storie Tese, Rocco Tanica, ha condiviso sui social il suo duro sfogo contro l’amministrazione milanese dopo che è rimasto bloccato in un sottopassaggio allagato in piena notte. La disavventura del musicista si è conclusa con il lieto fine grazie a due ragazzi che l’avrebbero aiutato a far uscire la sua macchina, rimasta intrappolata.

Rocco Tanica: lo sfogo

“Da vent’anni non bonifica le zone interessate dalle esondazioni del Seveso, e dopo pochi minuti di pioggia straripa. Complimenti all’amministrazione e al sindaco Sala”, ha detto Rocco Tanica, furioso per esser rimasto incastrato in piena notte in un sottopasso di Milano, dopo che il Seveso è esondato a causa di un forte temporale.

Nel video condiviso dal tastierista di Elio e Le Storie Tese si vede anche un materasso galleggiare sull’acqua, segno che probabilmente qualcuno (forse un senzatetto) usava quel luogo per dormire e ripararsi dalla pioggia. A causa del sottopassaggio allagato il musicista sarebbe rimasto bloccato in macchina con la sua auto, ma poi fortunatamente due ragazzi egiziani lo avrebbero aiutato a uscire (mentre, a detta del tastierista, al 112 e al 115 nessuno avrebbe risposto).

Non è la prima volta che, a causa del maltempo, il Seveso esonda procurando danni alla zona circostante: già in passato in tanti tra i cittadini hanno denunciato l’accaduto.