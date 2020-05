Simona Izzo ha rilasciato delle forti dichiarazioni "hot" a un noto settimanale di gossip: le parole dell'attrice sul marito Ricky Tognazzi

Quella di Simona Izzo e Ricky Tognazzi pare essere stata una quarantena di vera passione, come recentemente confermato dalla stessa attrice a un noto settimanale di gossip. L’inossidabile coppia, che vive e collabora insieme da quasi 35 anni, sta al momento lavorando a una nuova fiction di casa Mediaset con protagonista Sabrina Ferilli. Oltre a parlare di questo nuovo progetto, la sceneggiatrice ha tuttavia raccontato nel dettaglio come ha trascorso il periodo di chiusura determinato dalla pandemia da Covid-19.

Simona Izzo e Tognazzi: passione pura

Nonostante la difficile separazione dalla famiglia e dai collaboratori, Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno dunque trascorso la loro quarantena tranquillamente. “Soffriamo se ci separano, anche se ci è mancata molto la nostra famiglia e la troupe con cui lavoriamo. Però insieme ci bastiamo, la nostra storia è molto sfaccettata e compiuta”: così ha di fatto svelato Simona Izzo, schietta e sincera come sempre.

La 67enne romana si è però anche lasciata liberamente andare al racconto dei momenti di intimità con il suo Ricky, rivelando addirittura il momento più propizio della giornata per dedicarsi alla passione.





“Facciamo l’amore a orari impossibili, il pomeriggio ci gira meglio. A volte ci sembra di rubare il tempo al lavoro e questa cosa la troviamo eccitante”. Per il resto, Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno vissuto il lockdown come molte altre coppie, liberando la fantasia e la creatività soprattutto in cucina. Sempre riferendosi alla sua dolce metà, Simona ha ammesso: “Mi ha insegnato a fare il pane in casa. E le marmellate con la frutta dei nostri alberi”.