Gianni Sperti ha scatenato un putiferio affermando che qualcuno avrebbe avuto rapporti intimi nel parcheggio di Uomini e Donne.

Al trono Over di Uomini e Donne Gianni Sperti ha denunciato un episodio alquanto imbarazzante: secondo l’opinionista uno dei volti più noti del dating show avrebbe avuto dei rapporti intimi nel parcheggio degli studi del programma. Sarà vero?

Uomini e Donne: la rivelazione di Gianni Sperti

A Uomini e Donne si è creata una bufera dopo che Gianni Sperti ha accusato Veronica Ursida di aver avuto rapporti intimi nel parcheggio del programma. La dama ha ovviamente replicato e secondo la conduttrice Maria De Filippi è altamente improbabile che un episodio simile si sia verificato. Non è chiaro se Gianni Sperti abbia personalmente assistito a qualcosa di sospetto o se, semplicemente, la voce sia arrivata alle sue orecchie. Quel che è certo è che i dubbi sull’intesa tra Veronica e Giovanni all’interno del dating show sono sempre più forti, e se i due hanno “consumato” vorrebbe dire anche che avrebbero violato il regolamento del programma.





Inoltre, secondo Tina Cipollari e gli altri volti dello show, un episodio simile starebbe anche a indicare una grave mancanza di rispetto verso le norme imposte per l’emergenza Coronavirus. All’interno del programma infatti, attualmente, è sono vietati rapporti troppo ravvicinati e per il momento è stata annullata qualsiasi forma di contatto fisico tra i concorrenti. A causa delle accuse insinuate dall’opinionista la stessa Veronica Ursida ha replicato via social, dove ha scritto: “Abbiamo tutti aspettato un momento migliore per poter ab bracciare chi volevamo e sono adulta ed intelligente a rispettare le regole che ci sono in Italia.”