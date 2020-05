I bellissimi scatti di Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello 10 che fece parecchio scalpore per la speciale amicizia con Sarah Nile

Tutti ricorderanno senza dubbio Veronica Ciardi, la bellissima ex concorrente del Grande Fratello 10 che tanto fece discutere per aver fatto capitolare uomini e donne della Casa di Cinecittà. Ricordiamo su tutte la speciale amicizia con Sarah Nile, che oggi è sposata e fa l’assistente di un noto chirurgo estetico dei Vip. Ma dopo quella focosa esperienza televisiva, cosa fa oggi la splendida Veronica?



Veronica Ciardi: cosa fa oggi

Veronica Ciardi fa oggi la modella e ha regolarizzato la sua vita lontano dal mondo dello spettacolo e dello showbiz italico. Qualche tempo fa tornò tuttavia prepotentemente alla ribalta del gossip per via della sua liaison con l’ex attaccante della Juve Federico Bernardeschi, calciatore all’epoca molto seguito dagli obiettivi dei paparazzi. Nata nel 1985, Veronica ha del resto sempre avuto una forte attrazione per le luci della ribalta. Nel 2002 partecipò infatti con grande successo al suo primo concorso di bellezza, ovverosia le selezioni provinciali per Miss Italia.





La vera svolta avvenne però nel 2009 con la partecipazione al noto reality show di Canale 5. Lì si distinse per le sue grandi doti caratteriali oltreché per la sua procace quanto indiscussa avvenenza fisica. Dopo il Grande Fratello, nel 2011 le venne affidata una rubrica personale sul settimanale “Vip”, mentre fece anche un breve cammeo nel film Una cella in due con Enzo Salvi. Nello stesso anno molti la ricorderanno infine come inviata di Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso.