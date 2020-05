La giornalista Alda D'Eusanio è stata multata in un bar sotto casa perché aveva la mascherina rotta: dovrà pagarre 400 euro.

Alda D’Eusanio è stata multata dalla Guardia di Finanza perché trovata fuori casa con la mascherina rotta. La conduttrice ha voluto fare un video raccontando l’accaduto e denunciando una troppo rigida applicazione delle norme nei confronti di cittadini onesti che non hanno intenzione di offendere né di trasgredire le regole.

Alda D’Eusanio multata per la mascherina rotta

La donna era uscita di casa per andare a prendersi un caffè quando i finanzieri, entrati nel bar, l’hanno trovata con un dispositivo indossato in modo errato al lato dell’orecchio sinistro. Lei ha tentato di spiegare che nel momento in cui è entrata nel locale la mascherina era intatta, si è rotta in un secondo momento e non ne aveva un’altra di scorta. Ma per loro non c’è stato niente fa fare. Dopo averla fatta attendere per un’ora e mezza prima di notificare la multa e le hanno comminato una sanzione amministrativa di 400 euro.

Attesa durante la quale la D’Eusanio ha girato il video rivolgendosi così alla Guardia di Finanza: “Fate dei controlli senza far sentire il cittadino vessato“. Di qui un’accusa più generale al governo, affermando che mentre non arriva la cassa integrazione e gli aiuti promessi, arrivano tre agenti a multare per non aver indossato correttamente una mascherina.

Si è quindi rivolta al Comandante Generale della GdF chiedendo se sia normale e rispettoso della libertà dei cittadini che degli agenti vessino cittadini onesti detenendoli per un’ora e mezza in piazza quando “i mafiosi sono stati rimandati a casa“.