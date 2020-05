La giudice di Amici Speciali, Sabrina Ferilli, è rimasta stregata dal ballerino Javier Rojas. E in studio se ne sono accorti tutti.

Sabrina Ferilli protagonista assoluta ad Amici Speciali. Durante la prima puntata del nuovo format ideato da Maria De Filippi, infatti, la giudice e attrice romana non ha fatto niente per nascondere i suoi apprezzamenti nei confronti del ballerino Javier Rojas. Tant’è che gli altri colleghi presenti in studio hanno punzecchiato, ironicamente, la Ferilli. Anche Maria De Filippi ha scherzato con la giudice di Amici Speciali. Javier Rojas si è esibito – su scenografia di Peparini – sulle orme di un quadro di San Francesco. E Giorgio Panariello, appena terminata l’esibizione del ballerino, ha chiamato in causa Sabrina Ferilli. “È diventata devota a San Francesco, lo avete visto anche voi?!”.

Amici Speciali, la gaffe di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli, visibilmente in imbarazzo, è andata in tilt ad Amici Speciali. Lo dimostra il fatto che, nel prendere il microfono per rispondere agli scherzi del comico toscano, lo abbia rivolto al contrario. E così anche la De Filippi ha stuzzicato l’imbarazzata attrice romana: “Tu hai le visioni, non stai proprio bene”.

Come se non bastasse, per la Ferilli è toccato anche prendere parte a un’esibizione di Amici Speciali.





Il ballerino – e vincitore della prima puntata – Alessio Gaudino l’ha invitata a prendere posto al centro del palco. “Giovedì l’avevo fatto durante le prove, Maria mi aveva messo in mezzo” ha confessato Sabrina Ferilli. E alla domanda della De Filippi se si sentisse serena, l’attrice romana ha sbottato: “Macché serena…” lasciandosi andare a un’espressione ben più colorita.