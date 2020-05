Amici Speciali debutta e domina indisturbato gli ascolti tv di venerdì 16 aprile 2020, con la sua prima puntata live, senza pubblico.

Alla prima puntata live di Amici Speciali, il programma registra i migliori ascolti in tv venerdì 16 aprile 2020. Niente pubblico per il debutto del format condotto da Maria De Filippi, a causa delle restrizioni imposte per gestire al meglio la questione Coronavirus.





Gli ascolti di venerdì 15 aprile 2020

Con un netto di 3.847.000 spettatori e uno share del 18,8%, Amici Speciali su Canale 5 fa un vero e proprio boom di ascolti. Il famoso talent, in una versione molto particolare, si presenta ripensato in chiave solidale per l’emergenza Coronavirus: maratona di 4 puntate, con in palio premi in beneficenza. “Continuiamo a credere che il domani sia migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto”, recita lo spot promozionale del programma.

A seguire nella classifica degli ascolti tv, in onda su Rai 1 il film Tutti I Soldi Del Mondo con 2.668.000 telespettatori e l’11% dello share.

Terzo posto invece per Quarto Grado su Rete 4, che ha registrato uno share del 6,7% e intrattenuto 1.415.000 telespettatori, seguito da Propaganda Live su La7 con 1.415.000 spettatori e lo share del 6,3%. Poco sotto Che Storia è La Musica, in onda su Rai3, con uno share del 6,2% e 1.534.000 telespettatori.

NCIS batte Fratelli Crozza Live

La serie televisiva crime NCIS su Rai 2 raggiunge il 5,5% dello share, con 1.562.000 persone a seguirla. Share del 5,3% per Fratelli Crozza Live, trasmesso sul canale Nove, che ha registrato 1.445.000 visioni in prima serata. Il film tv 22 Minutes su Italia 1 aggancia invece un netto di 1.423.000 telespettatori, per uno share del 5,2%, mentre The Rookie del 5% con 1.319.000 spettatori davanti allo schermo.

Infine, ultimo in classifica, Il Meglio di Italia’s Got Talent, in onda sul canale Tv8 e visto da 627.000 persone, con uno share del 2,4%.