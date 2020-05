Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 18 al 24 maggio 2020

Amore e lavoro: l'oroscopo di Paolo Fox rivela come saranno questi due parametri nel periodo settimanale dal 18 al 24 maggio 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha divulgato le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio 2020. Qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 18 al 24 maggio

Ottima settimana per i nati sotto i segni di Gemelli, Leone, Bilancia e Scorpione. Qualche difficoltà in più invece per i Vergine e i Sagittario.

Ariete

Venere è ancora favorevole ed è quindi possibile vivere emozioni speciali. Le giornate in arrivo riportano il desiderio di amare e quella libertà che sembrava perduta fino a qualche tempo fa. Con gli altri Ariete e i Sagittario c’è una occasione in più per stare bene.

Toro

Nelle coppie c’è possibilità di discutere ma anche di iniziare a fare progetti interessanti per l’estate: uno dei mesi di recuperò sarà infatti quello di agosto.

Le giornate della settimana non nascono conflittuali o nervose, è solo che in questo momento bisogna tenere testa a tanti problemi contemporaneamente.

Gemelli

Venere può sollecitare l’amore all’improvviso e ricordare che da una piccola amicizia può nascere qualcosa di grande. Anche per le coppie in crisi si possono trovare soluzioni e sono in arrivo buone notizie.

Cancro

Marte favorevole porta una buona capacità di amare e ci sono le giuste condizioni per farsi avanti se bisogna chiarire qualcosa che è rimasto in sospeso. Anche dal punto di vista professionale, iniziando Mercurio un transito interessante, è possibile fare scelte importanti e far ripartire il lavoro.

Leone

La maggioranza dei nati sotto questo segno ha voglia di una grande passione, soprattutto da venerdì pomeriggio. Coloro che sono soli dovrebbero recuperare il tempo perduto nel corso degli ultimi mesi.

Se sul lavoro ci si deve relazionare con una persona per ottenere risposte è meglio farlo lunedì o martedì.

Vergine

Il cielo è ancora un po’ nervoso anche se il fine settimana promette meglio. In questo periodo alcuni rapporti sono più tesi e quindi è necessario avere più pazienza in tutto. Quanto alla professione si tratta di un periodo di riflessione più che di azione, anche se ciò non va ad incidere sulle proprie capacità e voglia di rimettersi in gioco.

Bilancia

Settimana molto interessane anche grazie a Venere favorevole. Chi ha vissuto una separazione o grandi problemi può ora incontrare una persona molto intrigante. La situazione migliora anche in campo lavorativo: già in questi giorni si potrà avere l’idea di fare qualcosa di nuovo.

Scorpione

In questi giorni è necessario vivere sull’onda delle emozioni, che saranno ancora più forti nelle giornate di sabato e domenica. Inizierà anche una ripresa dal punto di vista professionale dopo un calo dovuto all’emergenza coronavirus: l’unico accorgimento è quello di non discutere mercoledì, giornata più nervosa della settimana.

Sagittario

Ci si avvicina ad una fase di grande tensione e i nati sotto questo segno, persone normalmente allegre e accomodanti, sono diventati estremamente nervosi. Attenzione anche alle polemiche sul lavoro, specialmente domenica.

Capricorno

La situazione astrologica registra un momento di eccessiva polemica, soprattutto nelle giornate di domenica e lunedì. Potrebbe tornare a farsi viva una persona del passato ma non bisogna sprecare del tempo con chi non vale la pena frequentare.

Acquario

Se la propria è una coppia che ha vissuto problemi agli inizi dell’ano ora bisogna essere più cauti nel rapporto: giovedì e venerdì ci sarà qualcosa che non andrà e l’intolleranza dovrà essere messa al bando.

Aumenta il desiderio di trasgressione perché non ci si sente capiti.

Pesci

Si tratta di una settimana un po’ confusa, non sempre per colpa propria. Gli avvenimenti degli ultimi mesi non sono stati facili da gestire e c’è anche chi ha riversato in amore problemi di carattere personale. Bisogna soltanto evitare il nervosismo.