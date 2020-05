Fred Willard, noto umorista, attore e caratterista americano, si è spento all'età di 86 anni.

Il noto attore Fred Willard è deceduto all’età di 86 anni. A darne il triste annuncio è stata la figlia Hope al sito TMZ. “Mio padre è morto la scorsa notte, ma ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici fino alla fine. Lo abbiamo amato tanto. Ci mancherà per sempre”. Figlio di un banchiere deceduto quando Fred Willard aveva solamente 12 anni, la carriera dell’attore è iniziata molto presto. Dopo aver prestato servizio nell’esercito, ha inizio a lavorare in una compagnia di improvvisazione teatrale, per poi fondare il gruppo comico ‘Ace Trucking Company’, divenuto famoso per le sue apparizioni in programmi come Tonight Show e This is Tom Jones.





Protagonista di molteplici programmi satirici tra il 1980 e il 2000.

ha anche preso parte a film mockumentary come This Is Spinal Tap di Rob Reiner, Campioni di razza, A Mighty Wind – Amici per la musica e For Your Consideration. Tra il 2003 e il 2005, inoltre, Fred Willard ha ricevuto tre candidature consecutive per il premio Emmy al miglio attore guest star in una serie commedia grazie al sua partecipazione alla sitcom Tutti amano Raymond dove ha vestito i panni di Hank McDougal. Nel 2010 è stato candidato sempre per lo stesso per il ruolo del padre di Phil Dunphy nella serie Modern Family. Nel 2014 e nel 2015 ha fatto parte del cast di Beautiful dove ha interpretato John Forrester, fratello di Eric e padre di Ivy.