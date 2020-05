Dopo l'esperienza al Gf Vip 4 e la sospetta affinità con Adriana Volpe, il bell'Andrea Denver ha voluto commentare la fidanzata Anna Wolf

Andrea Denver è stato certamente uno dei punti focali della quarta edizione del Grande Fratello Vip da poco conclusasi. Nel corso di questa importante esperienza televisiva, il modello veneto non ha esitato a palesare il proprio carattere, mostrando al pubblico anche la parte più emotiva di sé. Ora che però il reality show è finito, anche Andrea è tornato alla vita reale e in una recente intervista ha raccontato la sua carriera e la sua vita privata.

Andrea Denver su Anna Wolf

Tra le mura di Cinecittà sono state davvero tante le tentazioni per il giovane veronese. Da Sara Soldati ad Adriana Volpe, nessuna delle sue coinquiline l’ha tuttavia fatto mai capitolare. Andrea Denver si è infatti rivelato un ragazzo fedele, ma sopratutto innamorato della sua dolce metà. Nonostante la conoscenza di tante dive anche a livello planetario, come Madonna, Paris Hilton o Jennifer Lopez, l’ex gieffino si è sempre professato super preso dalla sua Anna Wolf.





Purtroppo, però, Denver non vede la sua bellissima fidanzata da più di tre mesi, ovviamente a causa dell’emergenza coronavirus. “Mi piacciono le donne, la loro bellezza e il loro modo di rapportarsi al mondo. Ma sono molto legato alla mia ragazza, che mi ha dato tanto e che amo. Stiamo crescendo insieme”. Non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che il 29enne sia innamorato della famosa top model di fama internazionale. Nel mentre, si attende di vederlo ancora in tv, magari nelle vesti di opinionista o commentatore nei salotti più in voga dei palinsesti mediatici.