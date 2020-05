Barbara De Santi, al momento lontana dal salotto di Uomini e Donne, è stata presa di mira sui social per via di una foto in bikini

Da qualche tempo a questa parte, di Barbara De Santi si sono quasi perse le tracce. La donna, infatti, non è ancora stata richiamata nel parterre senior di Uomini e Donne dopo che lo show di Maria De Filippi è ufficialmente tornato in onda su Canale 5. La padrona di casa aveva fatta partecipare la dama in collegamento prima del ritorno “alla normalità”, poi di lei non si è più saputo nulla. C0sa le è dunque successo?

Barbara De Santi: critiche sui social

Nonostante la “scomparsa” televisiva, l’attenzione su Barbara De Santi resta sempre molto elevata. Lo dimostra per esempio quanto successo poche ore fa sui social, quando la donna ha pubblicato una nuova foto che la ritrae in bikini. Lo scatto è stato inoltre corredato da un commento che ha provocato un vero e proprio profluvio di critiche nei suoi confronti.

Visualizza questo post su Instagram Sole ☀ da sola… #stoacasa #estate #barbaradesanti #ripartenza Un post condiviso da 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐚 𝐃𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢 (@barbaradesanti24) in data: 17 Mag 2020 alle ore 1:28 PDT

Le ragioni di queste accuse sarebbero da ricercare nella fattispecie nella parola “sola”, quando con una certa evidenza la dama non lo era. Alcuni utenti hanno infatti sottolineato come la fotografia debba pur essere stata scattata da qualcuno, evidenziando inoltre nell’immagine i segni di un possibile fotomontaggio. Certi fan hanno precisato che la testa della donna risulti di fatto sproporzionata rispetto al corpo, da qui l’ipotesi che si tratti di un bluff. Barbara De Santi, dal canto suo, ha però asfaltato tutti spiegando che era un autoscatto e che non c’è traccia di fotomontaggio.