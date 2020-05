Dopo aver dato alla luce la piccola Azzurra, Beatrice Valli si dice già pronta per il suo quarto figlio: il post rivolto al compagno Marco Fantini

Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta da pochissimi giorni della piccola Azzurra. Dopo Alessandro e Bianca, è infatti nata la sua terzogenita, frutto dell’amore dell’ex volto di Uomini e Donne con Marco Fantini, a sua volta ex tronista. In queste ore la giovane donna è tornata a casa dall’ospedale, dove ad attenderla ha trovato i suoi figli nonché la casa completamente allestita a festa. Ma lei si è subito detta pronta a ripetere l’esperienza della gravidanza il prima possibile!

Beatrice Valli pronta per il quarto figlio

Beatrice Valli è dunque apparsa letteralmente al settimo cielo, nonché felicissima di iniziare questo nuovo percorso di vita con Azzurra. Sul suo profilo Instagram, l’influencer ha pubblicato di fatto una foto dove stringe a sé la sua piccolina. Con un pizzico di ironia, Beatrice ha inoltre assicurato il suo Marco Fantini di essere pronta per il quarto figlio.

“Vorrei che rimanesse così per sempre, anche per voi è così? Anche perché già dopo qualche mese ci si dimentica di quanto fossero piccoli”, ha infine commentato.

Pare ad ogni modo che Marco Fantini vorrebbe ora un figlio maschio. Non è da escludere, pertanto, che la coppia possa decidere quanto prima di allargare la famiglia fino a quando non arriverà il tanto agognato fiocco azzurro!