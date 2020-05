Chiara Nasti in ospedale: la foto dell'influencer attaccata alla flebo ha preoccupato i fan dei social.

In tanti tra i fan sui social si sono preoccupati per le condizioni di salute dell’influencer Chiara Nasti che, attraverso le sue Instagram stories, si è mostrata su un lettino d’ospedale attaccata a una flebo. A svelare cosa sia accaduto è stata la stessa influencer.

Chiara Nasti in ospedale: i motivi

In tanti sui social si sono molto preoccupati per la giovane influencer Chiara Nasti, che in queste ore ha mostrato attraverso le sue Instagram stories di essere in ospedale. Alla fine è stata la stessa influencer a fornire delucidazioni sulla situazione ai suoi fan cercando di tranquillizzarli: avrebbe avuto un abbassamento di pressione e si sarebbe recata in ospedale dove, dopo aver fatto alcuni accertamenti, i medici l’avrebbero rassicurata sulle sue condizioni di salute.

In passato l’influencer è stata spesso criticata dai fan per la sua eccessiva magrezza e per le sue dichiarazioni a proposito delle sue “diete”. In un caso l’influencer ha persino dichiarato che “non berrebbe acqua” ma solo Coca-cola. Le sue affermazioni hanno generato un putiferio sui social e in tanti l’hanno accusata di essere un modello negativo per le sue giovanissime fan. La Nasti non ha mai ritrattato né chiesto scusa, e sui social ha continuato a dispensare consigli sul presunto regime alimentare da lei seguito.





Fortunatamente, escluso il calo di pressione, gli accertamenti svolti in ospedale non avrebbero fornito all’influencer né ai suoi cari motivi di preoccupazione, ed è probabile che dopo appena 24 ore l’influencer abbia potuto fare ritorno a casa come se nulla fosse.