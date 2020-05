Vasco Rossi ha dovuto rinunciare al suo tour 2020. Nell'annuncio via social tutte le informazioni per i fan del cantante.

A causa dell’emergenza Coronavirus sono molti gli artisti che hanno dovuto rinunciare ai loro concerti in programma per quest’anno. Come molti altri anche Vasco Rossi ha posticipato il suo tour al 2021, e ha annunciato via social quali date in particolare saranno rimandate.

Vasco Rossi: tour rimandato

Per evitare assembramenti è necessario che concerti e altre manifestazioni pubbliche vengano rimandate e purtroppo anche il Blasco Nazionale si è visto costretto a far fronte all’epidemia annullando le date del suo tour previste per giugno 2021. Il cantante ha annunciato a mezzo social che le date resteranno invariate, e si svolgeranno nelle stesse città che erano in programma ma a giugno 2021 (e non a giugno 2020 come previsto).

I fan hanno accolto speranzosi la notizia, e del resto Vasco Rossi non è l’unico ad aver adottato lo stesso sistema per rimandare il suo tour: Ligabue ha rimandato il suo – in giro per l’Europa – al 2021.

A quanto pare chi non potesse partecipare potrà comunque chiedere il rimborso del biglietto, o semplicemente tenere quello acquistato per una di queste date e che purtroppo – a causa dell’emergenza Coronavirus – è inesorabilmente saltato. Il mondo della musica non è il solo ad esser stato “stravolto” dall’emergenza Coronavirus: molti cinema hanno deciso di riconvertire la propria programmazione “all’aperto” (con l’uso dei vecchi Drive in) mentre molti film la cui uscita era prevista nelle sale per il 2020 sono usciti sulle piattaforme di streaming online.