Elodie Di Patrizi ha recentemente commentato la quarantena vissuta con Marracash, dove non sono mancate discussioni di coppia

Recentemente intervistata da un noto quotidiano nazionale, Elodie Di Patrizi si è detta decisamente pronta a ripartire. Dopo la quarantena trascorsa con Marracash, è infatti fiduciosa che il suo nuovo singolo Guaranà spaccherà, pur se consapevole che la musica è uno dei settori maggiormente colpiti dell’emergenza coronavirus.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha di fatto precisato: “La prossima estate sarà un terno al lotto. Nessuno sa quando avremo un vaccino e l’immunità di gregge non è un’opzione. Ma anche l’energia di una canzone può aiutare ad alleviare il peso psicologico che sentiamo addosso”. Confidandosi dunque apertamente, la cantante ha poi parlato più nello specifico della sua relazione con il rapper ai tempi del coronavirus. Elodie ha dunque rivelato che non sono mancate le discussioni di coppia, anche se si è trattato di cose da poco.

Elodie su Marracash: “Complicato”

“Abbiamo avuto discussioni”, ha spiegato l’interprete italo-creola, aggiungendo poi: “Lui non è un uomo facile e io sono una donna complicata”. Elodie ha infine fatto un salto nel recente passato, relativamente a Sanremo 2020. Come sappiamo, una battuta di Marco Masini sul suo aspetto fisico dietro le quinte la fece infuriare. Ora tuttavia è per lei “acqua passata” anche se precisa che “dipende sempre da come ti esprimi”.





“Non sarò mai sospettata di esaltare l’anoressia. Non inviterò altre ragazze a non mangiare. Io ho un metabolismo che brucia calorie. Comunque risponderò sempre da pari a pari sia ai colleghi sia ai fans sia agli haters”. In poche parole, il caso sembra essere schedato.