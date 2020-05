Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, il ritorno in Italia sul jet privato

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono tornati in Italia a bordo di un jet privato, e sono stati sottoposti ai controlli per l'emergenza Coronavirus.

Gianluca Vacchi e la fidanzata Sharon Fonseca hanno abbandonato Miami per fare ritorno a Bologna, in una delle numerose ville extra-lusso dell’imprenditore. La coppia è tornata a bordo di un jet privato ma sono stati entrambi sottoposti al controllo della temperatura corporea per via dell’emergenza Coronavirus.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca: il jet

Con un jet privato Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno fatto ritorno in Italia. La coppia, che ha da poco annunciato di essere in attesa del primo figlio, è stata sottoposta al controllo della temperatura prima di salire a bordo del velivolo (se la loro temperatura non fosse stata al di sotto dei 37.5 non avrebbero potuto salire). Da Miami (dove Vacchi possiede una delle sue lussuose proprietà) hanno fatto ritorno a Bologna, ma non è escluso che presto i due riprendano il volo in direzione della Sardegna, dove Vacchi adora trascorrere le sue vacanze estive.

Il 10 maggio, in occasione della festa della mamma, i due hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio e durante l’ultimo viaggio “transatlantico” la top model legata a Vacchi ha dichiarato di sentirsi più stanca proprio per via della gravidanza. “Devo ricordarmi che il mio corpo sta affrontando molti cambiamenti in questo periodo, quindi devo dargli più tempo ed essere più paziente con me stessa”, ha scritto la fidanzata 24enne di Vacchi, che con l’imprenditore si passa ben 28 anni d’età. I due sembrano essere più innamorati che mai, e i fan sono in attesa di sapere se presto consacreranno il loro amore con i fiori d’arancio.