Ivan Fedele ha annunciato con gioia la nascita della sua prima figlia, Sara Myriam, nata in una data molto particolare.

Ivan Fedele è diventato padre per la prima volta: il cabarettista lo ha annunciato con gioia via social, mostrando per la prima volta la sua bambina, Sara Myriam. La piccola è nata il 16 maggio, un giorno molto particolare per suo padre e sua madre.

Ivan Fedele papà per la prima volta

Con enorme entusiasmo Ivan Fedele ha annunciato la nascita della sua prima figlia, la piccola Sara Myriam. La bambina è nata il 16 maggio, stesso giorno del compleanno di Claudio Baglioni. Si tratta di una curiosa coincidenza visto che i suoi genitori sono entrambi fan sfegatati del cantante, a cui hanno entrambi dedicato i loro libri “Non avrai altro Dio all’infuori di Claudio” e “Mal comune e in mezzo Claudio”. Per dare il benvenuto alla sua bambina Ivan Fedele ha scelto proprio una frase tratta dal brano del cantante “Dieci Dita”, che ha scritto a mezzo social.

In tantissimi hanno commentato il post dell’attore di Made in Sud facendo gli auguri per l’arrivo della piccola a lui e sua moglie, la giornalista Rosa Alvino. La piccola Sara Myriam e la mamma starebbero bene, nonostante nelle settimane scorse la famiglia fosse preoccupata per l’emergenza Coronavirus e per ciò che è accaduto in Italia proprio a causa dell’epidemia. Con il suo messaggio per l’arrivo della piccola Ivan Fedele ha voluto lanciare un messaggio di speranza e di positività per il futuro.