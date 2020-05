Nilufar Addati è caduta dalla bicicletta: l'influencer ha rivelato di essersi dovuta sottoporre a una radiografia.

Nilufar Addati si è recata a fare un giro in bicicletta all’aperto ma sarebbe rimasta vittima di una brutta caduta. Dopo l’iniziale spavento l’influencer si sarebbe resa conto di non poter muovere il gomito e così, una volta tornata a casa, si è sottoposta a una radiografia per capire se ci fosse qualcosa di rotto. Lei stessa ha svelato il retroscena ai fan.

Nilufar Addati: la caduta dalla bici

Di recente Nilufar Addati si è appassionata alla bicicletta e così, alla fine del lock down per l’emergenza Coronavirus, si è concessa un pomeriggio in bici all’aria aperta, nelle vicinanze di Roma. L’influencer purtroppo ha avuto però una brutta caduta, e visto il grande dolore da lei provato al braccio ha deciso di farsi visitare. Per fortuna non si sarebbe rotta nulla, ma lei stessa ha svelato di dover indossare un tutore:





“Non muovo il gomito. E il polso… insomma. […] Non ho fratture, c’è solamente una lesione ai tessuti molli. Quindi ora mi compro un tutore in modo tale che sto ferma con il gomito. E si risistemerà tutto il prima possibile”, ha rivelato ai fan, preoccupati per le sue condizioni di salute.

Insomma, a parte lo spavento fortunatamente la situazione di Nilufar non sarebbe eccessivamente grave e presto potrà tornare a muovere il suo braccio come prima della caduta.

Di recente l’influencer, legatasi a Uomini e Donne a Giordano Mazzocchi, ha rivelato che un account sui social l’avrebbe “perseguitata” (con minacce e intimidazioni) e in tanti tra i suoi fan si sarebbero mobilitati per cercare di bloccare il contatto segnalato da Nilufar.