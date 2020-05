Paolo Ciavarro rivedrà presto Clizia Incorvaia in Sicilia: il loro riavvicinamento ha però fatto insorgere fan e popolo del web

Secondo quanto appreso di recente, Paolo Ciavarro andrà presto in Sicilia a trovare Clizia Incorvaia. Il loro amore, come tutti ricorderanno, era nato sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip 4, tuttavia i due piccioncini non si vedono da mesi a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus. Il figlio di Eleonora Giorgi ha dunque raccontato a Pomeriggio 5 che questa lontananza sta finalmente per finire. Il loro agognato ricongiungimento sta tuttavia scatenando non poche polemiche sui social: vediamo perché.

Paolo Ciavarro in Sicilia da Clizia

In molti hanno precisato come Ciavarro junior sia andato in Sicilia nonostante il divieto ancora vigente degli spostamenti tra regioni. “Non ce la faccio più”, ha confessato il giovane a Barbara D’Urso, rivelando poi di aver ottenuto un permesso speciale per lasciare Roma. Tuttavia non può ancora incontrare la bella influencer, nonostante si trovi già in terra sicula.

“Prima di vederla devo fare alcuni giorni di quarantena”, ha infatti precisato il figlio d’arte, sottolineando ad ogni modo la grande impazienza nell’incontrarla di nuovo.





Fino al 17 marzo 2020 gli spostamenti erano in effetti consentiti solo per motivi di lavoro o per vedere i propri congiunti. Per i telespettatori, dunque, i due non possono considerarsi degli “affetti stabili”, avendo avuto solo un breve liaison nella casa di Cinecittà. La polemica è insorta soprattutto su Twitter, dove molti utenti si sono detti in disaccordo rispetto a questo “comportamento di favore” nei confronti dell’ex gieffino. Come risponderà la coppia a tali critiche?