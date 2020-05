Samantha De Grenet ha passato un anno particolarmente difficile, superando una delicata operazione dopo la diagnosi di un tumore al seno

Samantha De Grenet ha dovuto affrontare un anno davvero difficile, dopo l’operazione al seno al seguito della scoperta di un tumore maligno. Tuttavia la nota ex showgirl non si è persa d’animo, ritrovando le redini della propria vita dopo aver attraversato momenti bui e pieni di incertezza. In una recente intervista a un noto settimanale di gossip, l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha dunque voluto raccontare proprio quei mesi, a seguito della diagnosi e del conseguente intervento a cui si è dovuta sottoporre.

Samantha De Grenet dopo il tumore

Il rapporto con la malattia per Samantha De Grenet non è stato dunque per nulla semplice, soprattutto dopo l’operazione. L’attrice si è infatti dovuta sottoporre anche ad alcune sedute di radioterapia nonché a una precisa cura farmacologica che le ha arrecato scompensi a livello emotivo e dell’umore.

Soprattutto, ad ogni modo, era cambiata la percezione che aveva di sé stessa, in quanto non riusciva ad accettarsi dopo il cancro.





Samantha De Grenet aveva parlato di tutto ciò non molto tempo fa in tv, nei salotti di Caterina Balivo e di Silvia Toffanin. Senza scendere nel dettaglio, aveva narrato la sua patronale esperienza con la malattia, parlando apertamente delle difficoltà superate poi con grande forza e determinazione. Dopo tanta paura e sofferenza, si prospetta dunque per lei un nuovo inizio, nonostante le asperità dal punto di vista psicologico. Adesso infatti Samantha riesce finalmente a guardare senza paura la sua immagine riflessa allo specchio.