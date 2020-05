The 100, spoiler della stagione 7: Clarke avrà il cuore spezzato dalla morte di Bellamy?

The 100: la stagione 7 sta per porre fine all'epica serie di fantascienza dopo quasi un decennio.

La settima stagione di The 100 è in fase di elaborazione malgrado la tragica morte dell’attore Chad T. Boyce e dello stuntman Clay Virtue. Gli showrunner e i responsabili dei programmi stanno lavorando alle sceneggiature per offrire il finale più soddisfacente per i fan e servire la storia. L’ultima serie potrebbe presentare una morte importante che avrebbe visto Clarke Griffin (interpretato da Eliza Taylor) o Bellamy Blake (Bob Morley) essere ucciso?

The 100 stagione 7: gli spoiler

La prossima stagione di The 100 sarà l’uscita finale e vedrà la posta in gioco alzata più in alto di quanto non siano mai stati prima. Lo showrunner Jason Rothenbrg ha già suggerito che Bellamy andrà in missione nell’ultima stagione per trovare sua sorella Octavia (Marie Avgeropoulos).

Parlando con Hypable, ha detto: “È sicuramente in missione per scoprire cosa è successo a sua sorella, dove si trova e se è viva.

Che sarà sicuramente lo spinrà ad andare avanti. Rothenberg in seguito ha continuato spiegando: “Ma ora, è sicuramente spinto a trovare sua sorella. È qualcosa su cui ha tagliato il cavo nella sesta stagione, solo per poi farla tornare e credere davvero che fosse cambiata.

“Ha percepito qualcosa di diverso in lei – perché indovinate un po’, c’è un grande vuoto nella sua storia che racconteremo nella settima stagione – e Bellamy lo intuì, e poi whoosh, lei è stata portata via, e ora ovviamente ha bisogno di scoprire dove è andata e cosa le è successo.” Tuttavia, la sua missione di trovare Octavia potrebbe essere pericoloso e immergere Bellamy in tutti i tipi di pericolo che non poteva prevedere. L’esecutivo televisivo ha anche spiegato che Clarke e Bellamy stavano assumendo ruoli più adulti come lo spettacolo è andato avanti e sono invecchiati.

“Queste persone sono tutte adulti a questo punto. Una parte sta passando il testimone, infine, nel modo in cui tutti noi dobbiamo affrontare questo problema”, ha dichiarato. Quindi, ci potrebbe essere uno spostamento tono nello spettacolo come diventa più scuro più vicino alla fine. Uccidere Bellamy potrebbe accadere e se lo facesse, Clarke gli avrebbe dato il suo legame.

Clarke considera bella mia a questo punto dopo tutto quello che hanno passato. La loro chimica bollente è sempre stata presente, ma devono ancora ammettere i loro sentimenti romantici l’uno per l’altro. Forse con Bellamy vicina alla morte, Clarke potrebbe finalmente aprirsi su come si sente su di lui in un momento toccante.

Poi di nuovo, sarebbe una mossa abbastanza coraggiosa da parte degli scrittori per uccidere sia Bellamy o Clarke dato l’intero fandom è tifo per loro come una coppia.

Ci sono molto probabilmente più causalità nella settima stagione dopo che i membri di lunga data del cast Henry Ian Cusick e Paige Turco se ne andarono dopo aver fatto parte dello show sin dalla prima corsa.

Semmai, la prima vittima della settima stagione potrebbe essere Octavia dopo che lei sembrava svanire nel finale della sesta uscita. “Beh, continueremo il suo viaggio iniziato nel 608 relativamente presto, ma non sapremo se è viva o morta per un po’”, ha detto.