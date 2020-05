Tiziano Ferro ha pubblicato sui social un messaggio per comunicare ai fan le prossime date del suo tour, rimandato a causa dell'emergenza coronavirus

Tiziano Ferro ha recentemente postato sul suo account Instagram un messaggio dove ha commenta il nuovo DPCM in vigore a partire dal 18 maggio 2020. Il decreto fissa nello specifico anche le nuove condizioni secondo le quali potranno riprendere i concerti, così da rilanciare anche il settore artistico e musicale dopo il lungo lockdown da coronavirus.

Tiziano Ferro: il post sulla ripresa

Il popolare cantautore di Latina ha dapprima voluto ringraziare il governo, per poi informare tutti i suoi fan che il promoter sta lavorando con le autorità e gli stadi di ogni città al fine di riprogrammare i concerti. In attesa di definire gli ultimi dettagli per le nuove date del tour, le vendite dei biglietti sono momentaneamente sospese. Saranno riaperte non appena verrà pubblicato il calendario definitivo.

È tuttavia certo che il tour di Tiziano Ferro previsto per quest’anno a partire dal 30 maggio a Sabbiadoro non sarà realizzato prima della prossima estate 2021.